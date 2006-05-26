Молодые профессионалы из правительства Еханурова смогут войти в новый Кабмин

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что молодые профессиональные члены правительства из кабинета Юрия ЕХАНУРОВА, очевидно, могут войти также в состав нового правительства. Такое мнение он выразил на встрече с членами Совета директоров Чикагского совета по международным отношениям, говоря о политической ситуации в стране.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в целом Президент высоко оценил роботу правительства, сложившего сегодня свои полномочия, подчеркнув, что он вел публичную политику и принимал решения, отвечающие интересам государства. Президент отметил, что сегодня, после начала работы Верховной Рады, уже начался процесс формирования нового Кабинета Министров.

Во время разговора глава Украинского государства, кроме того, охарактеризовал социально-экономическое состояние Украины. Среди достижений власти он, в частности, назвал рост реальных доходов населения в 2005 году на 24%, а номинальной зарплаты – на 35%, почти вдвое увеличены валютные резервы НБУ, рост поступлений в бюджет в 2005 году на 53% и др. В.ЮЩЕНКО, кроме того, отметил, что на сегодня в Украине зарегистрирован самый низкий за последние 15 лет уровень безработицы.

Среди приоритетных задач украинской власти Президент назвал реформу государственного управления, административно-территориальную реформу и развитие местного самоуправления, фискальную и бюджетную реформы, реформирование судов и правоохранительных органов.