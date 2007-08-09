Турчинов сказал, зачем газете Ахметова понадобилось 48 часов

Один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ не намерен опровергать свое заявление о печати в издательстве газеты «Сегодня» плакатов против БЮТ.

Это следует из комментария А.ТУРЧИНОВА, переданном УНИАН пресс-службой БЮТ.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что «вчера издательство газеты «Сегодня» выступило с абсурдным требованием – в течение 48 часов опровергнуть информацию, что на его оборудовании печатались листовки, которые могут быть образцом «черного пиара».

По его мнению, этот срок необходим издателям газеты, чтобы уничтожить доказательства.

«Такое громкое заявление, ультиматум свидетельствует о том, что самому издательству крайне необходимы эти 48 часов, чтобы замести следы, уничтожить все доказательства того, что их владельцы используют их в качестве инструмента в своей грязной избирательной кампании», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

“Вместо того, чтобы заниматься ультиматумами и угрозами, я бы посоветовал издательству «Сегодня», если они заинтересованы в том, чтобы хотя бы кто-то читал их газету, не бороться с теми, кто говорит правду, а самим вместо предвзятого освещения событий на своих страницах начать подавать правдивую информацию», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 августа на пресс-конференции А.ТУРЧИНОВ продемонстрировал журналистам плакат, на котором изображена петля в форме русой женской косы. По его словам, распространение таких плакатов членами блока было зафиксировано, в частности, в Ривненской и Хмельницкой областях. А.ТУРЧИНОВ заявил, что плакаты вывозятся из Киева из офиса газеты «Сегодня».

В тот же день издатель газеты «Сегодня» ЗАО «Сегодня Мультимедиа» отверг эти обвинения. Главный редактор газеты Игорь ГУЖВА заявил, что предприятие требует от А.ТУРЧИНОВА публично опровергнуть эту информацию и извиниться в течение 48 часов. Если этого не произойдет, ЗАО «Сегодня Мультимедиа» будет отстаивать свои интересы в суде, подчеркнул И.ГУЖВА.