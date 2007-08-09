Москаль хочет разрабатывать законы как оружие

Бывший заместитель председателя СБУ Геннадий МОСКАЛЬ намерен возглавить в новом парламенте комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я себя вижу в комитете по борьбе с коррупцией и организованной преступностью», - сказал он, отметив при этом, что необходимо этому комитету разрабатывать законы, которые бы стали оружием в руках правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Он отметил, что сегодня в Украине нет действенного закона по борьбе с коррупцией, а принятый в 1995 году себя не оправдал.

Отвечая на один из вопросов, касавшийся профессионализма бывшего министра МВД Украины Юрия ЛУЦЕНКО и профессионализма его предшественника Юрия Кравченко, Г.МОСКАЛЬ сказал, «Кравченко был профессионалом, ЛУЦЕНКО пришел в МВД не профессионалом, а вышел оттуда профессионалом. Это я могу сказать с полной ответственностью».

Отвечая на один из уточняющих вопросов, Г.МОСКАЛЬ сказал, что все обвинения, которые раздавались и сейчас продолжают раздаваться в адрес якобы злоупотреблений Ю.ЛУЦЕНКО во время его руководства в МВД, являются надуманными.

«Это сведение политических счетов», - подчеркнул Г.МОСКАЛЬ