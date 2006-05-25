“Однорукие бандиты” не сдаются”. Пресс-конференция в УНИАН

В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Однорукие бандиты” не сдаются”. В работе примут участие - экс-заместитель председателя КГГА Николай Георгиевский, директор Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Константин Шендеровский, заместитель председателя Союза украинских молодежных организаций Алла Мищенко и председатель молодежной общественной организации „Творческое объединение „Медиапространство” Екатерина Ковтанюк.

9 марта 2006 года Киевский городской Совет принял решение „Об утверждении порядка размещения заведений игрорного бизнеса в г. Киеве. Киевсовет установил, что заведения игрального бизнеса, в том числе игральные автоматы с денежным или имущественным выигрышем, не подлежат размещению: в жилых домах; в детских, медицинских, учебных заведениях; на остановках общественного транспорта; на расстоянии менее, чем 500 метров до детских, медицинских и учебных заведений. До 9 июня предприниматели должны вынести автоматы за пределы метро и других запрещенных зон. Однако „однорукие бандиты” не уступают, поэтому Союз украинских молодежных организаций поддерживая Решение Киевсовета против неограниченного установления игровых автоматов будет требовать от КГГА выполнения этого Решения и будет проводить общественный контроль за его реализацией. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).