Жовтяк настаивает на том, что противостоит не Ющенко, а олигархам

Евгений ЖОВТЯК, уволенный Президентом Виктором ЮЩЕНКО с должности главы Киевской облгосадминистрации, но восстановленный на этом посту судом, убежден, что нет противостояния между ним и Президентом. “Есть противостояние между мной и олигархами, которые пытаются решить земельные вопросы на Киевщине путем отстранения меня от должности” (Е.ЖОВТЯК известен как активный сторонник прозрачной продажи земли, в частности, в области он ввел аукционную продажу земли – УНИАН). Об этом Е.ЖОВТЯК заявил в интервью УНИАН.

“Люди, которые мне противостоят, агрессивно давят на Президента, дезинформируют его, искажая реальное состояние дел на Киевщине. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки, несмотря на занятость Президента, смогу встретиться с ним и донести ему объективную информацию. Я уверен, что после этого диалога все станет на свои места, и мы вместе с Виктором ЮЩЕНКО сможем продолжать бороться за выполнение программы Президента “Десять шагов навстречу людям”. Кстати, в Киевской области, которой я руковожу, эта программа выполняется более последовательно и лучше, чем в целом по Украине под правительственным руководством Юрия ЕХАНУРОВА. Я считаю себя членом команды ЮЩЕНКО и убежден, что смогу много сделать для его победы на президентских выборах 2009 года”, - говорит Е.ЖОВТЯК.

Как известно, 27 апреля правительство, возглавляемое Юрием ЕХАНУРОВЫМ, направило Президенту представление о необходимости увольнения Е.ЖОВТЯКА с должности за “ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития области”. Е.ЖОВТЯК категорически не согласен с этим, настаивая на том, что ухудшения нет, более того, возглавляемая им Киевская область динамично развивается, в частности, по итогам первого квартала года по совокупности экономических и социальных показателей она вышла на первое место среди областей Украины. 24 мая Президент В.ЮЩЕНКО подписал Указ, которым уволил Е.ЖОВТЯКА с занимаемой должности. 25 мая Киево-Святошинский райсуд на Киевщине приостановил действие Указа по административному иску Е.ЖОВТЯКА. Это решение принято до рассмотрения иска судом.