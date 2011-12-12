В Москве скончался один из первых послов Украины в России

В Москве 9 декабря на 73-м году ушел из жизни украинский общественный и политический деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации в 1995-1999 годах Владимир Федоров.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в России, похороны состоялись сегодня на Троекуровском кладбище в Москве.

“В церемонии прощания с В.Федоровым приняли участие родные и друзья, дипломаты посольства Украины в РФ, сотрудники Исполнительного комитета СНГ, представители украинского общества России, общественные деятели”, - сказал собеседник УНИАН.

Он отметил, что именно в период работы В.Федорова послом был подписан Большой договор между Украиной и Россией.

Временный поверенный в делах Украины в РФ Вячеслав ЯЦЮК передал семье В.Федорова соболезнования министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО.

*** В.Федоров родился 10 июня 1939 г. в с. Никольском Солнцевского района Курской области. Окончил Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Длительное время работал на руководящих должностях в органах государственной власти Житомирской области. В 1990 году был избран народным депутатом.

В 1991 г. был назначен постоянным представителем Кабинета министров Украины по внешнеэкономическим связям в Российской Федерации.

С 1995 по 1999 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации.

С 1999 г. по 2004 г. – заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ.