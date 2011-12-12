Янукович и Фюле показались журналистам на 30 секунд
18:57, 12 декабря 2011Политика
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В Администрации Президента Украины началась встреча главы Украинского государства Виктора ЯНУКОВИЧА с Комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.
Как передает корреспондент УНИАН, представителям СМИ удалось быть лишь на протокольной съемке встречи, которая длилась около 30 секунд.
В.ЯНУКОВИЧ приветствовал С.ФЮЛЕ в Украине. После этого журналистов попросили покинуть зал.
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