Суд оставил Ландика под стражей

Ленинский районный суд Луганска отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА о замене меры пресечения на освобождение под залог, а также ряд других ходатайств.

В частности, как передает корреспондент УНИАН, судья Елена ПОПОВА посчитала преждевременным прекращение уголовного дела и отказала в инициировании проверки хозяйственной деятельности ресторана «Баккара», о котором ходатайствовали адвокаты.

По ее словам, это выходит за рамки обвинения.

В то же время по просьбе адвокатов судья приобщила к уголовному делу производственную характеристику Р.ЛАНДИКА и свидетельство о рождении его сына.

Е.ПОПОВА спросила у адвокатов Р.ЛАНДИКА, согласны ли они закончить судебное следствие.

После перерыва адвокаты заявили, что судебное следствие нельзя заканчивать, поскольку допрошены еще не все свидетели, в частности, помощник администратора ресторана Максим, которого никто не может найти и даже не знает его фамилии.

Адвокаты также считают, что Р.ЛАНДИКУ необходимо провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу на предмет получения им травмы головы во время инцидента в «Баккаре».

По мнению адвокатов, на этапе досудебного следствия были допущены нарушения при сборе доказательств, в частности, не был изъят графин, которым М.КОРШУНОВА разбила голову Р.ЛАНДИКУ.

В связи с выше сказанным адвокаты Р.ЛАНДИКА заявили ходатайство допросить всех следователей, допрашивавших свидетелей, а также допросить народного депутата Спиридона КИЛИНКАРОВА по обстоятельствам урегулирования конфликта до возбуждения уголовного дела.

Сам Р.ЛАНДИК предлагал допросить и прокурора, который возбуждал уголовное дело.

Судья Е.ПОПОВА отказала адвокатам в вызове в суд С.КИЛИНКАРОВА в связи с тем, что он не является участником конфликта, и удовлетворила ходатайство адвокатов в части вызова следователей в суд.

Слушание дела будет продолжено завтра в 11.00.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от ПР Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил Марию КОРШУНОВУ.

Видеозапись избиения попала в Интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.