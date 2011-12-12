В среду суд решит, быть ли делу против Кучмы

Печерский райсуд Киева 14 декабря в 09.00 объявит решение по жалобе адвокатов на постановление о возбуждении уголовного дела против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла сегодня председательствующая в судебном процессе судья Галина СУПРУН, заслушав объяснения сторон-участниц процесса и объявив материалы дела.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

В отношении Л.КУЧМЫ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генпрокуратура закончила расследование этого дела.

16 ноября адвокаты экс-президента Украины Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский районный суд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с безосновательностью.

7 декабря суд начал рассмотрение этой жалобы.