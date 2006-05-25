”Регионалы” хотят узаконить свою деятельность

Фракция Партии регионов предлагает узаконить оппозиционную деятельность в Украине.

Сегодня фракция зарегистрировала проект закона «Об оппозиционной политической деятельности», он размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроект внесен группой народных депутатов: Раисой БОГАТЫРЕВОЙ, Тарасом ЧОРНОВИЛОМ, Николаем КОМАРОМ и Валерием БЕВЗЕНКО.

Законопроект, состоящий из 19 статей, определяет правовые принципы и гарантии оппозиционной политической деятельности в Украине, а также порядок формирования и принципы организации деятельности политической оппозиции, права и обязанности ее субъектов.

В частности, документ предусматривает различные формы оппозиционной деятельности: политическая оппозиция, общественная оппозиция, парламентская оппозиция, местная представительская оппозиция, объединенные парламентская и местная представительская оппозиции. Законопроект определяет политическую партию (блок) главным субъектом оппозиционной деятельности.

Документом предлагается гарантировать парламентской оппозиции право на замещение народными депутатами Украины-представителями оппозиции должностей председателей комитетов Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, свободы слова и средств массовой информации, законодательного обеспечения, правоохранительной деятельности и борьбы с коррупцией. Кроме того, в парламентских комитетах, которые не возглавляют представители парламентской оппозиции, оппозиционным народным депутатам гарантируются должности первых заместителей их председателей.

Законопроект предусматривает также, что в случае создания объединенной парламентской оппозиции, в которую входят не менее трети депутатов из разных фракций ВР, ей гарантируется право на замещение должности заместителя председателя Верховной Рады Украины и должностей председателей не менее, чем одной трети комитетов Верховной Рады Украины.

Статья 16 законопроекта закрепляет за оппозицией право на создание альтернативного («теневого») правительства на общественных началах. На «теневое» правительство предлагается возложить функции постоянного мониторинга детальности Кабинета Министров и других органов исполнительной власти, подготовки материалов для докладов от парламентской оппозиции относительно деятельности Кабмина, а также подготовки альтернативных предложений по программе деятельности и решений правительства.

При этом в законопроекте предусмотрено, что председатель «теневого» правительства, назначаемый объединенной парламентской оппозицией, имеет право принимать участие в заседаниях правительства, а также получать информацию о деятельности и решениях Кабмина.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие законопроекта позволит ускорить политическую структуризацию общества, оптимизировать работу Верховной Рады, местных советов и снизить политическое напряжение в обществе.

Как сообщал УНИАН, во время и после парламентских выборов представители Партии регионов заявляли о разработке ими целого ряда законопроектов, которые они собирались подготовить к началу работы сессии ВР. Одним из главных документом представители «регионов» называли проект закона об оппозиции.