Коммунисты уже выбрали город, где поставят еще одного Сталина

За возмещенные по решению суда членами организации «Тризуб» средства Запорожский обком Коммунистической партии Украины планирует установить памятник Сталину в Луцке.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление распространила сегодня пресс-служба Запорожского обкома КПУ со ссылкой на второго секретаря Запорожского ОК КПУ Александра ЗУБЧЕВСКОГО. (Осужденные сегодня в Запорожье члены ВО «Тризуб» по делу о спиле головы памятнику Сталину должны будут компенсировать КПУ все затраты, связанные с созданием памятника Сталину, – 109 тыс. грн. – УНИАН).

«Теперь «тризубовцам» необходимо объявлять всеукраинский сбор средств на создание нового памятника И.Сталину. Мы непременно за счет их денег создадим памятник и передадим его в виде подарка волынским комсомольцам. Именно волынские комсомольцы одними из первых в начале этого года откликнулись на наш призыв по сбору денег для восстановления памятника. В г. Луцке памятник Сталину будет смотреться абсолютно целесообразно с исторической точки зрения, поскольку именно Сталин присоединил западноукраинские земли к Украине», – цитирует пресс-служба заявление А.ЗУБЧЕВСКОГО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 декабря, Жовтневый районный суд Запорожья вынес приговор по делу членов ВО «Тризуб» имени Степана Бандеры, которых обвиняли в повреждении памятника Сталину.

Роман ХМАРА, Юрий ПОНОМАРЕНКО и Василий АБРАМОВ приговорены к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года, Алексей ЗАНУДА – к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года, Виталий ВИШНЮК и Филипп ТАРАН – к ограничению свободы на 3 года с испытательным сроком 1 год, Анатолий ОНУФРИЙЧУК, Василий ЛАБАЙЧУК и Эдуард АНДРЮЩЕНКО – к 2 годам лишения свободы с годичным испытательным сроком.

Суд также обязал «тризубовцев» возместить КПУ стоимость памятника – более 109 тыс. грн.

Справка УНИАН. Памятник Сталину (де-юре – малая архитектурная форма) был установлен 5 мая 2010 года в центре Запорожья - на территории Запорожского обкома Компартии Украины. 28 декабря 2010 года неизвестные повредили скульптуру, отрезав ей голову. Впоследствии ответственность за совершение данного деяния взяло на себя ВО «Тризуб».

В ночь на 1 января 2011 г. на территории Запорожского обкома КПУ произошел взрыв, полностью разрушивший памятник Сталину и повредивший само здание обкома, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта.

По обвинению в спиле головы памятнику Сталину правоохранители задержали 9 членов ВО «Тризуб», большинство из которых находилось под стражей с начала января до 13 апреля 2011 г.

Запорожские коммунисты требовали взыскать с членов ВО «Тризуб» более 430 тыс. грн. материального и морального ущерба.

7 ноября 2011 года Запорожский областной комитет КПУ установил новый памятник Сталину.