Литвин трансформировал лозунг «Украине нужен Литвин»

Председатель Верховной Рады Украины, лидер Народной партии Украины Владимир ЛИТВИН считает, что его политическая сила должна действовать самостоятельнее, и не пытаться кому-то «сдаться».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время торжеств по случаю 15-й годовщины основания Народной партии.

По словам В.ЛИТВИНА, Народная партия должна приложить усилия, чтобы «онародить политику в Украине». «Соответственно, из этого мы будем исходить в сотрудничестве с политиками и политическими силами. Но мы не должны пытаться кому-то сдаться, к кому-то пристать. Мы выразительная и солидная политическая сила, и будем действовать в интересах страны», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, Народная партия должна возвысить свой голос. По убеждению лидера Народной партии, время неопределенности и поиска компромиссов ушло, поскольку именно такую позицию Народной партии воспринимают как слабость. «Любят слова почти матерные, любят дерзость, скандалы, я не призываю к этому, но у нас должен звучать твердый голос», - сказал В.ЛИТВИН.

По его убеждению, Народная партия должна прекратить быть донором для других политических партий. «У нас был лозунг – кто Украине нужен. Если уже не нужен ЛИТВИН, то нужна сегодня, и завтра, и в будущем Народная партия», - подчеркнул В.ЛИТВИН.