В суде по делу Гонгадзе продолжают ”тайно” допрашивать свидетелей

Сегодня Апелляционный суд Киева после двухмесячного перерыва продолжил слушания по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходило в закрытом режиме, поскольку, как утверждают эксперты, рассматривается вопрос, содержащий государственную тайну.

Как сообщил УНИАН адвокат матери погибшего журналиста Леси ГОНГАДЗЕ Андрей ФЕДУР, сегодня суд допрашивал первого из трех обвиняемых в убийстве журналиста – Александра ПОПОВИЧА.

По словам А.ФЕДУРА, «не знаю, как у других участников судебного процесса, у меня к нему (А.ПОПОВИЧУ – УНИАН) есть миллион вопросов». Деталей он не уточнил.

В то же время представитель интересов в суде вдовы Г.Гонгадзе Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО отметила, что А.ПОПОВИЧ во время сегодняшнего судебного заседания фактически подтвердил свои показания, которые он давал раньше.

Следующее судебное заседание должно начаться завтра, 26 мая, в 9.30 с продолжения допроса А.ПОПОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, в убийстве журналиста обвиняют трех бывших сотрудника Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА. Еще один обвиняемый - бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ - находится в розыске.