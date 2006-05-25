«Міттал Стіл Кривий Ріг» повысит зарплату работникам задним числом

Администрация «Міттал Стіл Кривий Ріг» и первичная организация профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины пришли к общему согласию по ключевым вопросам в социальной сфере, включая повышение заработной платы. Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе комбината.

Как отмечается в сообщении, согласие стало результатом конструктивных переговоров и развития сотрудничества между администрацией и профсоюзом после прихода на предприятие компании Mittal Steel. Стороны пришли к согласию увеличить зарплаты для работников «Міттал Стіл Кривий Ріг» в 2006 году.

Согласно сообщению, зарплата работников «Міттал Стіл Кривий Ріг» вырастет на 10% начиная с января 2006 года, а с июня 2006 года – еще на 5%. Это является дополнительным шагом, направленным на увеличение среднемесячной зарплаты в компании. Таким образом, по уровню зарплаты «Міттал Стіл Кривий Ріг» выйдет на одно из первых мест среди металлургических предприятий Украины.

По этому поводу генеральный директор «Міттал Стіл Кривий Ріг» Нарендра ЧОДЭРИ отметил: “Наше соглашение с профсоюзом горняков и металлургов Украины – значительный шаг по созданию здоровой атмосферы в производственном коллективе «Міттал Стіл Кривий Ріг», который будет способствовать процветанию и развитию предприятия. Это соглашение отражает наше стремление развивать отношения с профсоюзами, а также наше понимание ответственности перед сотрудниками и городом. Мы хотим развивать эти отношения в дальнейшем и сделать «Міттал Стіл Кривий Ріг» конкурентоспособным в мире”.

В свою очередь Юрий БОБЧЕНКО, председатель профсоюзного комитета, подчеркнул: “Сегодня мы сделали успешный шаг по установлению социального партнерства с администрацией «Міттал Стіл Кривий Ріг» и надеемся вести конструктивный диалог в дальнейшем”.

По поводу недавних заявлений о невыполнении «Міттал Стіл Кривий Ріг» своих договорных обязательств Н.ЧОДЭРИ отметил: “Мы намерены выполнять наши обязательства и полагаем, что полностью выполняем их. Мы всегда стремимся решать все вопросы путем переговоров и взаимного диалога”.

Как сообщал УНИАН, в марте т. г. глава Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК заявила, что при проверке выполнения инвестобязательств Фонд зафиксировал невыполнение этих обязательств со стороны нового собственника МСКР. По ее словам, собственники предприятия не повысили заработную плату с учетом размера прожиточного минимума, а также не выплатили работникам 13-ю зарплату по итогам 2005 года.

15 мая в эфире телеканала НТН В.СЕМЕНЮК заявила, что, в случае невыполнения условий договора купли-продажи 93,02% акций ОАО «Криворожсталь» со стороны Mittal Steel Germany Gmbh, контракт может быть расторгнут в судебном порядке. Она сообщила, что уже есть 5 претендентов, которые хотели бы приобрести это предприятия и которые могут заплатить за него большую цену, чем та, за которую комбинат был продан ранее (т.е. более 24,2 млрд. грн.).

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи.

Новый собственник «Криворожстали», по условиям конкурса, обязан предпринять ряд мер по улучшению экономической и инновационно-инвестиционной деятельности, а также социальной сферы и природоохранной деятельности комбината.

«Міттал Стіл Кривий Ріг» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.