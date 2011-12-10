Донецкие чернобыльцы обращаются к Гриценко и Королевской

В Донецке, в палаточом городке протестующих чернобыльцев возле регионального управления Пенсионного фонда, в настоящее время люди массово обращаются в размещенные здесь общественные приемные народных депутатов Анатолия ГРИЦЕНКО, Натальи КОРОЛЕВСКОЙ, Михаила ВОЛЫНЦА и Олега ЛЯШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в палаточный городок из разных городов области – Макеевки, Константиновки, Авдеевки, Артемовска и др. приехали не только чернобыльцы, но их родственники, вдовы, а также другие социально-незащищенные жители региона, которые сегодня лишены своих льгот.

Сегодня, как и в любой другой день (в светлое время суток) в палаточном городке собралось около 300 человек. Очень многие пишут свои обращения и жалобы на имя народных депутатов. Присутствующие на месте доверенные лица депутатов – чернобылец Владимир ДЕРКАЧ (помощник М.ВОЛЫНЦА), чернобылец Александр ПУЧКОВ (помощник Н.КОРОЛЕВСКОЙ), чернобылец Эдуард КАПУСТИН (помощник О.ЛЯШКО) и руководитель Донецкой облорганизации партии «Гражданская позиция» Александр ГЕВЕЛЕВ (помощник А.ГРИЦЕНКО) ведут сборы этих писем и обращений, в том числе и коллективных.

По словам В.ДЕРКАЧА, никто сегодня из представителей государственной исполнительной службы с требованием исполнить судебное решение и прекратить акцию, пока в палаточный городок не приходил.

В настоящее время продолжают протестную голодовку 26 ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.