Ющенко советовался с Гриценко о назначении премьера

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с председателем Верховной Рады Крыма Анатолием ГРИЦЕНКО вопрос избрания премьер-министра автономии.

Как сообщает пресс-служба Президента, собеседники обсудили текущую политическую ситуацию на полуострове и механизмы взаимодействия власти Крыма с центральной властью.

В частности, речь шла о политических консультациях относительно избрания премьер-министра АРК, которые должны начаться в пятницу, 26 мая.

Президент отметил, что для него этот вопрос является одним из важнейших. Его позицию на консультациях будет представлять постоянный представитель Президента Украины в автономии Геннадий МОСКАЛЬ.

Со своей стороны, А.ГРИЦЕНКО заверил, что крымская власть настроена на конструктивное сотрудничество с центром, в том числе в вопросах проведения отраслевых реформ.

В.ЮЩЕНКО также поздравил А.ГРИЦЕНКО с недавним избранием на должность спикера крымского парламента.

Во встрече также принял участие глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК.