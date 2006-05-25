Суд остановил действие Указа Президента об увольнении Жовтяка

Киево-Святошинский районный суд Киевской области остановил действие Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об освобождении Евгения ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации. Об этом УНИАН сообщили в суде.

Это решение суд принял, рассмотрев материалы административного иска Е.ЖОВТЯКА к Президенту В.ЮЩЕНКО. Этим иском Е.ЖОВТЯК требует признать Указ В.ЮЩЕНКО о своем освобождении от 24 мая противоправным, отменить его и восстановить истца на работе. Суд остановил действие Указа до решения данного иска.

Как ранее сообщалось, Президент Украины В.ЮЩЕНКО 24 мая 2006 года подписал Указ об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной госадминистрации. Причины освобождения в Указе не названы.

Перед этим, 27 апреля, Кабинет Министров подал Президенту представление о необходимости освобождения Е.ЖОВТЯКА, мотивируя это “ухудшением отдельных показателей социально-экономического развития области”. Е.ЖОВТЯК категорически не согласен с этим. Он настаивает на том, что ухудшения соответствующих показателей в области не было, более того, по итогам первого квартала года область стала наилучшей среди областей Украины по сводному, интегрированному индексу показателей, который рассчитывался Кабинетом Министров.

В день подписания Указа Е.ЖОВТЯК находился на больничном после хирургической операции.