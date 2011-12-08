Налоговая отслеживает дорогие покупки украинцев

Государственная налоговая служба проводит анализ данных о покупке украинцами транспортных средств, недвижимости и земли. Сопоставляя их с информацией об официальных доходах граждан, налоговики определяют круг лиц, которые могут иметь незадекларированные доходы.

Об этом сообщает Weekly.UA.

«Мы также сделали анализ данных о регистрации предприятий на физических лиц. Как оказалось, некоторые люди в Украине вносят в уставные фонды десятки миллионов гривень, но при этом показывают официальный доход в 10 тыс. грн.», - отметил в комментарии журналу глава Государственной налоговой службы Александр КЛИМЕНКО.

Если при проверке имеющейся информации у налоговых органов возникает подозрение в неуплате гражданином налогов, ему предлагают добровольно заполнить декларацию. Если он отказывается, налоговики могут продолжить работу по выявлению скрытых источников дохода гражданина.

Как отметил А.КЛИМЕНКО, если его ведомство докажет наличие незадекларированных доходов, то сотрудники налоговой имеют право самостоятельно начислить налоговые обязательства.

Впрочем, как отмечает Weekly.UA, вполне возможно, что в будущем налоговым органам не придется доказывать наличие незадекларированных доходов, а они смогут начислять обязательства по одному только факту совершения дорогостоящей покупки гражданином, не показывающим своего реального заработка.

В частности, это будет возможным, если власть захочет ввести косвенные методы определения налоговых обязательств. Подобную возможность в середине ноября допустила президент Академии финансового управления при Министерстве финансов Татьяна ЕФИМЕНКО.