Тимошенко предлагает разрешить Регионам кричать «Оле-оле!» и пить пиво

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает представителей фракции Партии регионов вести себя в сессионном зале парламента воспитанно и толерантно.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам она созналась, что ей стыдно за некоторых депутатов, которые сегодня в зале топали ногами, свистели, выкрикивали и тому подобное. И особенно, по ее словам, это касается представителей Партии регионов.

«Я хочу сказать, что это не футбольное поле, это не игра «Шахтер» - «Динамо», это - серьезный орган власти Украины, и поэтому я просила бы тех депутатов, чтобы они, прежде всего, были воспитанными, толерантными…», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем она считает, что если они к этому привыкли, то специально для представителей Партии регионов необходимо сделать поправку в регламенте: «Позволить им кричать «Оле-оле!» и пить пиво – тогда это хоть будет регламентом предусмотрено».

В целом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что во всем другом она довольна первым пленарным днем, поскольку были приняты многие необходимые процедурные решения.

Как сообщалось, сегодня в Верховной Раде между депутатами произошла стычка. В частности, во время принятия решения об объявлении перерыва в работе сессии до 7 июня депутаты фракции КПУ и “регионов" пытались заблокировать трибуну, требуя продолжить работу Верховной Рады или, по крайней мере, объявить перерыв для обсуждения этого вопроса.

Однако председательствующий на заседании Иван БОКИЙ все же поставил на голосование предложенное фракциями БЮТ, "Нашей Украины" и Соцпартии постановление. За него проголосовали 240 депутатов из 445 присутствующих.

В голосовании принимали участие депутаты из фракций-участников будущей демократической коалиции. Они мотивировали предложение о перенесении заседания созданием коалиции.

Перед этим депутат от "регионов" Ярослав СУХОЙ вступил в перепалку с И.БОКИМ. Я.СУХОЙ экспрессивно высказался против предложения БЮТ, СПУ и "Нашей Украины", отметив, что оно является "деструктивным".

"Вы свою коалицию лепите уже столько времени! Уже дети знают, что вы ее создаете, чего вы нас туда втягиваете?", - выкрикнул он.

Свои резкие высказывания Я.СУХОЙ сопровождал не совсем корректной жестикуляцией, на что И.БОКИЙ отметил: "Я думаю, что жест, когда вы показываете у виска, это некрасиво".