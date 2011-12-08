Власенко: Тимошенко лежит в кровати, прокурор и следователь сидят рядом

В выездном заседании суда в деле экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО объявлен перерыв на 30 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

Он заметил, что после того, как он зашел сегодня на территорию СИЗО, его лишили возможности пользоваться документами и, учитывая это, судья принял решение предоставить возможность взять все необходимые для работы документы и пронести их на территорию СИЗО.

При этом, по словам адвоката, прокурор протестовал против удовлетворения этого ходатайства, мотивируя это тем, что заседание суда проходит на территории СИЗО.

С.ВЛАСЕНКО заметил, что следующим ходатайством, которое будет заявлено защитой, будет ходатайство о доступе прессы на судебное заседание.

«Я понимаю, что результат вы все понимаете, но поскольку заседание формально открытое, мы не можем не требовать присутствия прессы», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, во время заседания происходит «полный фарс: Ю.ТИМОШЕНКО лежит в кровати, прокурор и следователь сидят на креслах рядом, которые им занесли сегодня туда. В 7 часов утра поставили туда стол, Ю.ТИМОШЕНКО разбудили в 6 утра, чтобы подготовиться к этому действу».

С.ВЛАСЕНКО сказал, что Ю.ТИМОШЕНКО «чувствует себя очень плохо». «У нее очень сильно болит спина, Ю.ТИМОШЕНКО сделали обезболивающий укол , но на сегодняшний день никакой медицинской помощи утром она не получала».

Как сообщал УНИАН, сегодня в камере Лукьяновского СИЗО началось выездное заседание Шевченковского райсуда Киева относительно избрания Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения по делу ЕЭСУ.

Сторона защиты просила перенести судебное заседание, но суд не предоставил ему такой возможности. «Мы просили перенести заседание хотя бы на обед, но судья Андрей ТРУБНИКОВ не принял во внимание все наши доводы», - сказал С.ВЛАСЕНКО.