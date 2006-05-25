На выходные центр Киева будет закрыт для проезда

27-28 мая в связи с празднованием Дня Киева центр столицы будет закрыт для проезда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной мэрии, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В соответствии с документом, в эти субботу и воскресенье будет перекрыто движение всех видов транспорта: на улице Крещатик с 9.00 до 23.00; на Европейской площади с 18.00 и до завершения мероприятий; на Контрактовой площади и улице Сагайдачного с 11.00 до 23.00.

В свою очередь, коммунальные предприятия «Киевпастранс», «Киевский метрополитен», Коммунальная служба перевозок КГГА должны организовать работу пассажирского транспорта с учетом перекрытия отмеченных улиц для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров, а также обеспечить дежурство ответственных должностных лиц на основных пунктах ожидания транспорта.

Согласно принятому решению, власти столицы также намерены просить Главное управление МВД Украины в г.Киеве обеспечить усиленную охрану общественного порядка в местах проведения общегородских культурно-массовых мероприятий.

Пресс-служба также сообщает, что в соответствии с материалами дополнения к распоряжению, два дня движение автобусов маршрута №24 будет организовано с 9.00 до 18.00 до Европейской площади, а с 18.00 и до завершения мероприятий - до стадиона «ФК «Динамо» (Киев) имени В.В.Лобановского и №62 - с 18.00 и до завершения мероприятий – до стадиона "ФК "Динамо" (Киев) им.В.В.Лобановского. В связи с проведением праздника «День Киева на Подоле» с 10.00 до 22.30 на днях будет закрыто движение трамваев и автобусов на Контрактовой площади.

Предусмотрена также временная приостановка движения всех видов транспорта по трассе проведения международных соревнований по велосипедному спорту 27 мая с 11.00 до 13.00: от Майдана Незалежности – ул.Крещатик – ул.Красноармейская – пл.Льва Толстого – ул.Красноармейская – ул.Крещатик – Европейская площадь – Майдан Незалежности с последующим возобновлением движения; 28 мая - во время проведения 14-го международного благотворительного легкоатлетического Пробега под каштанами с 9.45 до 11.00 по маршруту: от Майдана Незалежности – ул.Крещатик – ул.Красноармейская – пл.Льва Толстого – ул.Красноармейская – (разворот за ул.Димитрова) и в обратном направлении.

28 мая также будет приостановлено движение всех видов транспорта во время проведения международных соревнований по велосипедному спорту с 10.00 до 14.00 по маршруту: ул.Блакытного – ул.Генерала Родимцева – ул.Голосеевская – ул.Саперно-слободская – Стратегическое шоссе – ул.Большая Китаевская – просп.Науки – ул.Блакытного.

Согласно документу, КП «Киевпастранс» и Коммунальная служба перевозок должны предусмотреть увеличение количества подвижного состава троллейбусов, автобусов и микроавтобусов в соответствии с пассажиропотоком во время мероприятий на Певческом поле Печерского ландшафтного парка, Михайловской площади.

КП «Киевский метрополитен» поручено предусмотреть увеличение в соответствии с пассажиропотоком количества пар поездов на линиях метрополитена до и после проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на Певческом поле, Европейской, Михайловской площади и Майдане Незалежности. По завершении мероприятий, в случае необходимости, предприятиям разрешено ограничить вход в станции метрополитена с целью безопасного и равномерного заполнения станций.