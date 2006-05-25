Вечернее заседание парламента закрыто

Следующее заседание состоится 7 июня

Сегодняшнее вечернее заседание Верховной Рады Украины пятого созыва закрыто. Как передает корреспондент УНИАН, председательствующая на заседании член фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА отметила, что все вопросы повестки дня на сегодня исчерпаны. Она напомнила, что согласно решению Верховной Рады Украины, следующее сессионное заседание состоится 7 июня.

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