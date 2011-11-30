Губернатор Киевщины наградил своих «новых помощников и советников»

Награждены победители первого областного конкурса ученического и студенческого творчества «Я – Киевщины гордость и надежда!», в рамках которого более 25 тысяч молодых людей испытали себя в номинациях «Литературное творчество», «Живопись», «Фотохудожник».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, мероприятие проводилось по инициативе губернатора Анатолия ПРИСЯЖНЮКА и областной организации Партии регионов.

Во время торжественного подведения итогов председатель КОГА наградил около 100 победителей конкурса. Номинанты получили дипломы, современные ноутбуки, фотоаппараты и другие ценные подарки. Победителям конкурса также были вручены денежные премии.

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, конкурс позволил заинтересовать детей и молодежь в изучение истории родного края, традиций и культурного достояния Киевщины и Украины.

«Мы стремимся найти и поддержать талантливых детей, поэтому все победители конкурса отныне - наши новые помощники и советники. Областная государственная администрация, депутаты областного совета будут всячески их поддерживать и содействовать развитию их таланта», - пообещал губернатор.