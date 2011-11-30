Олег Скрипка в УНИАН презентует результаты конкурса "Украина моей мечты"

1 декабря в 11.30 в УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция: «Олег Скрипка презентует результаты конкурса «Украина моей мечты».

Пресс-конференция посвящена подведению итогов Международного конкурса письменных творческих работ «Украина моей мечты».

Организаторы и члены почетного жюри конкурса расскажут, о чем мечтают украинцы, какой они видят идеальную Украину. Будет предоставлена информация о ходе и результатах конкурса.

Участники: президент Европейской Ассоциации Украинцев, председатель оргкомитета конкурса Алексей ТОЛКАЧЕВ; рок-музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова», инициатор этнического фестиваля “Країна мрій”, член почетного жюри конкурса Олег СКРИПКА; философ, академик НАНУ, директор Института философии им. Г.Сковороды, член почетного жюри конкурса Мирослав ПОПОВИЧ; президент Центра культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь», член почетного жюри конкурса Владимир ЯНЧЕНКО.

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