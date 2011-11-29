Тюремщики уверяют, что лечат Тимошенко, как велел Минздрав

Сегодня экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО переведена в одну из палат медико-санитарной части Киевского СИЗО для прохождения назначенного курса лечения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, "бытовые условия в этой камере (в том числе и температурный режим) отвечают европейскому уровню, а также требованиям национального законодательства и международным стандартам".

В то же время в ГПтС отмечают, что в настоящее время состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО медперсоналом СИЗО определяется как такое, что не ухудшилось за последние несколько дней и отвечает ходу имеющегося заболевания.

"В настоящее время она проходит в полном объеме назначенный комиссией Минздрава Украины курс лечения", - отмечается в сообщении пенитенциарной службы.

Кроме того, в ГПтС отметили, что сегодня же с 14.00 в одном из следственных кабинетов на территории медико-санитарной части Киевского СИЗО проводилась встреча Ю.ТИМОШЕНКО с ее защитником Сергеем ВЛАСЕНКО, которая по состоянию на 16.00 еще не была завершена.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в начале апреля этого года возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В октябре по этому делу Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы.

С 5 августа экс-министр содержится в Киевском (Лукьяновском) СИЗО.

Состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО в последнее время значительно ухудшилось. Украинский омбудсман Нина КАРПАЧЕВА на прошлой неделе призвала руководство страны оказать экс-премьеру медицинскую помощь за пределами СИЗО, поскольку, по ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО уже не может вставать с кровати. 23 ноября Ю.ТИМОШЕНКО обследовали в одной из киевских больниц.

Вчера, 28 ноября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что поручил соответствующим учреждениям обеспечить обследование, лечение и содержание Ю.ТИМОШЕНКО на надлежащем, европейском, уровне.