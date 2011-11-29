Пшонка съехал с темы Кучмы: пусть решает суд

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА отмечает, что суд должен решить, являются ли записи экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО доказательствами в уголовном деле против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Об этом В.ПШОНКА заявил в эфире телеканала "1+1".

Генпрокурор напомнил, что в уголовном деле против бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе идет ознакомление сторон процесса с материалами дела. По словам В.ПШОНКИ, Л.КУЧМА и его адвокаты знакомятся с материалами дела, и потом дело будет передано в суд.

"Но известно, что есть решение Конституционного Суда, который четко определил, что есть статья 62 Конституции Украины, которая должна толковаться в том смысле, если доказательства собраны в законных рамках, то они должны быть доказательства, если это не в рамках закона, а с нарушением закона – другим путем, это не должны идти в доказательства", - подчеркнул он.

«Это серьезное толкование Конституционного Суда и я за то, чтобы доказательства использовали только те, которые добыты законным путем", - сказала генпрокурор, при этом он подчеркнул:

"Но я за то, чтобы решение принимал суд, пусть суд изучает дело, доказательства, которые есть, дает свою правовую оценку этому и принимает законное решение".

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что «пленки» Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не будут привлечены судом в качестве доказательств, генпрокурор сказал: "Пусть решает суд".

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело против бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. Он обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Записи бывшего охранника экс-Президента Украины Л.КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами по делам, возбужденных относительно убийства Г.Гонгадзе.

В конце апреля Генеральная прокуратура Украины завершила расследование этого уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ.