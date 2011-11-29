Коммунальщики открестились от забора под Радой (документ)

Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Печерского района не ставило забор возле Верховной Рады.

Как сообщает Укрправда,об этом говорится в ответе директора коммунального предприятия П. Коротинского на журналистский запрос.

В ответе указывается, что "разрешения (согласования и т.п.) на установку ограждения в Мариинском парке в Киеве к предприятию не поступало".

Кроме того, сообщается, что "распоряжение руководителя (руководителей) КмП по содержанию зеленых насаждений Печерского района по установлению забора (ограждения) в Мариинском парке в Киеве предприятием не издавалось".

Как известно, вокруг Верховной Рады Украины установлен забор, который уже несколько раз сносили граждане во время акций протеста. Потом ограду восстанавливали.

В Киевской горгосадминистрации сообщили, что разрешения на установление забора вокруг парламента в Мариинском парке службы КГГА не давали.

Заместитель главы КГГА по вопросам ЖКХ Александр Мазурчак 18 ноября сообщил, что забор у Верховной Рады установило Печерское управление зеленых насаждений.