Пшонка: должности Тимошенко давали ей возможность выкручиваться

Экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО в предыдущие годы удавалось избегать ответственности за преступления, потому что она занимала высокие должности.

Об этом генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает «Украинская правда».

"Есть преступления, которые совершила Юлия Владимировна, преступления раскрыты, они в доказательствах. По одному делу есть приговор первой судебной инстанции районного суда", - заявил он.

"Преступлений несколько совершила Юлия Владимировна. За них нужно отвечать, то есть никакой политики", - отметил генпрокурор.

В.ПШОНКА напомнил, что в данное время против Ю.ТИМОШЕНКО возбужден ряд уголовных дел, которые расследовали ГПУ, Служба безопасности Украины и налоговая милиция.

"Подняли те уголовные дела, которые были в какие-то годы. Но если посмотреть путь ТИМОШЕНКО, служебный путь, и все те преступления, которые были совершены, это все при высоких должностях: то она руководитель "Единых энергетических систем Украины", и работает под лоббированием премьер-министра ЛАЗАРЕНКО, и вместе с ним совершает преступления; то она первый вице-премьер в правительственные ЮЩЕНКО; то она народный депутат; то она премьер-министр", - отметил генпрокурор.

"И во все времена все эти служебные должности не давали возможности, как-то она выкручивалась, принципиально подойти к юридической правовой оценке того, что она совершила", - прибавил он.

В.ПШОНКА уточнил, что "сейчас принципиальная есть оценка тем преступлениям, тем событиям, тем обстоятельствам".

"Давайте разберемся: следствие, обвинение, суд, все судебные инстанции... Говорят Европейский суд? Европейский суд. Но все обстоятельства эти были. Все эти преступления, за которые она привлекается к уголовной ответственности, выписані в сегодняшних законах Украины, в Уголовном кодексе", - подытожил он.

При этом, отвечая на вопрос, не боится ли он возбуждения уголовных дел в отношении нынешней власти, в случае изменения руководства в стране, В.ПШОНКА отметил: "Я не из пугливых".

"Если в рамках закона будут действовать, то вершить будет нечего, по моему мнению. Если будут идти не в ногу с законом, то натворить можно многое", - добавил он.