Международный семинар, посвященный проблемам сохранения памятников архитектуры периода конструктивизма

В понедельник, 28 ноября, в 9.30 в Киевском национальном университете строительства и архитектуры по адресу ул. Клименко 2 (Архитектурный факультет) состоится семинар на тему: «Оперативный подход к территориальному маркетингу, устойчивому развитию туризма и культурных мероприятий для продвижения архитектурного и городского наследия периода Авангард: Руководящие принципы и примеры»

Муниципалитет города Рима объединяет свои усилия с городом Киевом и Москвой по содействию городского благоустройства и сохранения архитектурного наследия 1920-х и 30-х годов в Москве и Киеве в заключительном рабочем семинаре в рамках европейского проекта «RKM Save Urban Heritage” в городе Киеве.

Муниципалитет Рима, Киева – департамент по культурному наследию и Москвы – комитет по культурному наследию, Римский университет «Сапьенца», Фонд «Шуховская башня», DO.CO.MO.MO. international, Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства и Киевский национальный университет строительства и архитектуры имеют честь пригласить Вас принять участие в рабочем семинаре, направленном на развитие оперативного подхода к территориальному маркетингу, устойчивому развитию туризма и культурных мероприятий по содействию городского благоустройства и сохранения архитектурного наследия периода Авангард.

Рабочие заседания будут построены на оперативном подходе к созданию инструментов территориального маркетинга и устойчивого развития туризма для сохранения архитектурного и городского наследия города.

Факультет архитектуры Римского университета «Sapienza» представит актуальную ситуацию по экспериментальному проекту РКМ вокруг заповедника Святая София, который будет использоваться как база для развития серии интерактивных маршрутов для туристических экскурсий. Семинар будет также включать презентацию туристических маршрутов, проведенных в Москве в период с сентября по ноябрь, предлагая аудитории в Киеве возможность лучшего изучения обширного городского наследия периода авангард. Наконец, будут обсуждаться новые технологии, как возможный инструмент для продвижения разработанных интерактивных маршрутов по объектам архитектуры конструктивизма в Киеве и Москве.

Семинар предназначен для местных специалистов сферы туризма, а также всех представителей города Киева, владеющих информацией об архитектурном наследии города периода авангард. Основная цель семинара заключается в сборе необходимой информации , которая заложит основу для развития базы данных и интерактивных маршрутов , разработанных проектом RKM Save Urban Heritage.

Для дополнительной информации: info@saveurbanheritage.eu

Контакты: Котсанчук Тарас – координатор европроекта по Украине;

Тел: +380661112456