Единая Россия «благословила» Путина на президентство

Российская партия власти «Единая Россия» выдвинула своего лидера, премьер-министра России Владимира ПУТИНА кандидатом в Президенты на выборах 4 марта 2012 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение приняли сегодня единогласно делегаты съезда партии, который проходит в московских «Лужниках».

«Уважаемые граждане России, я благодарю всех вас за поддержку, признателен Дмитрию Анатольевичу МЕДВЕДЕВУ, съезду «Единой России» за выдвижение моей кандидатуры и предложение баллотироваться на должность Президента РФ и, конечно, с благодарностью это предложение принимаю», - сказал В.ПУТИН.

Он заявил, что за прошедшее десятилетие властям РФ удалось создать основу для стабильного и устойчивого развития страны.

«Наша задача теперь построить на этом фундаменте богатую, сильную, благополучную Россию 21 века», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, задача властей - обеспечить справедливость, а развитие страны должно происходить для людей, а не за счет людей.

В свою очередь Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая на съезде, заявил, что В.ПУТИН - самый популярный, самый опытный и самый успешный политик современной России.

«Абсолютное большинство наших граждан доверяют ему и связывает с ним свои надежды на будущее», - сказал он.

Участие в съезде приняли около 11 тыс. человек, работу съезда освещали более тысячи российских и иностранных журналистов.