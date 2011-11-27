Кличко о европейских ценностях, коррупции и мрачных подозрениях

Лидер партии УДАР Виталий КЛИЧКО заявляет, что его политическая сила будет продолжать информационную кампанию относительно важности для Украины евроинтеграции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он сказал в Брюсселе во время встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения Штефаном ФЮЛЕ.

В.КЛИЧКО заявил о важности просветительской кампании в украинском обществе относительно европейских ценностей и правил, и заверил, что для его партии тема евроинтеграции - один из ключевых принципов деятельности.

Он передал еврокомиссару резолюцию круглого стола с общественными организациями, в которой представители неправительственного сектора высказываются за скорейшее парафирование Соглашения об ассоциации.

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В.КЛИЧКО считает важным фактором приближения к европейским стандартам борьбу с коррупцией. УДАР, по его словам, постоянно работает в этом направлении, осуществляет мониторинг деятельности власти и борется со злоупотреблениями.

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Во время встречи В.КЛИЧКО и Ш.ФЮЛЕ обсудили новое избирательное законодательство. «Голосование оппозиции было настолько неожиданным, что возникает вопрос политической мотивированности тех, кто поддержал партию большинства», - считает В.КЛИЧКО. Он подчеркнул необходимость широкого представительства международных наблюдателей на предстоящих парламентских выборах в Украине.

Также политики говорили о необходимости диалога политических партий и гражданского общества, важности работы оппозиции, от которой украинцы ожидают конструктива, реальных программ и четкой позиции. «Сегодня общество требует адекватных ситуации работы и действий не только от власти, но и от оппозиции, - подчеркнул В.КЛИЧКО. – Нельзя лишь на популистских лозунгах держать внимание общества, нужно объединяться вокруг реальных дел, в частности, евроинтеграции».

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Он подчеркнул, что у украинского общества большие ожидания от саммита Украина-ЕС 19 декабря. Он назвал деструктивными любые разговоры о возможной «паузе» в вопросе евроинтеграции.

В.КЛИЧКО считает, что именно Киев должен приложить сегодня все усилия для скорейшего парафирования соглашения. «Этого ожидает украинское общество», - добавил он.

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В ходе визита 25 ноября в Брюссель В.КЛИЧКО провел встречи с лидером Европейской народной партии Вильфредом МАРТЕНСОМ, представителями НАТО, комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ, главным переговорщиком Евросоюза с Украиной Мирославом ЛАЙЧАКОМ и членом кабинета Президента Европейского Совета Золтаном МАРТИНУШЕМ.