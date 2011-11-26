Кузьмин говорит, что в его ведении дела на Черновецкого никогда не было

В подразделении Генеральной прокуратуры Украины, которым руководит первый заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН, нет уголовных дел в отношении экс-Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом Р.КУЗЬМИН сказал в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером, отвечая на вопрос, почему до сих пор нет дел против вышеуказанных лиц.

"В Генеральной прокуратуре я отвечаю за Главное следственное управление, которое расследует особо актуальные преступления", - сказал он. Р.КУЗЬМИН добавил, что в этом управлении работают 36 прокуроров.

"В этом следственном подразделении никогда не было уголовного дела в отношении Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Никогда. В этом следственном подразделении никогда не было уголовного дела, возбужденного в отношении экс-Президента ЮЩЕНКО. Мы такое дело не расследовали", - добавил первый заместитель генпрокурора.

По словам Р.КУЗЬМИНА, в этом подразделении не было даже материалов в отношении этих лиц.

"Вы должны понимать, что в компетенцию следователя не входит хождение по организациям, предприятиям, министерствам в поисках каких-то преступлений. Следователь - не оперативный работник. В функции следователя не входит собирать сплетни на базарах, в троллейбусах и на вокзалах...", - добавил он.