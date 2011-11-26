Наливайченко: «политбюро» ПР строит себе «коммунизм» за народные деньги

Нынешний режим продолжает сталинскую политику геноцида украинского народа, заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО во время выступления в Харькове приуроченного памяти жертв Голодомора – Геноцида 1932-1933 годов.

Как сообщает пресс-служба партии «Наша Украина», по убеждению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, современные «сталины» и «кагановичи» во властных кабинетах ведут целеустремленную политику уничтожения украинского гуманитарного пространства – продолжается наступление на украинский язык, историю, культуру и образование.

«Последний яркий пример – принятие так называемого «закона о квотах», который предусматривает уменьшение квот на украинский продукт в эфире радио и телевидения», - подчеркнул он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвал главным то, что повсеместно игнорируют социальные права украинских граждан. «Миллионы наших соотечественников живут за чертой бедности, в то время как функционеры «политбюро» Партии регионов за народные средства строят себе собственный «коммунизм» - покупают вертолеты, шикарные автомобили, сооружают ведомственные дворцы. У украинцев забирают, и душу – украинский духовный мир, и тело – лишают права на элементарное благосостояние. Это геноцид!», - заявил он.

«Я доволен, что в 2010 году благодаря действиям Службы безопасности Украины, которую в то время я имел честь возглавлять, судом Украины признаны виновными в Голодоморе Сталин, Косиор, Молотов, Каганович, Постышев, Чубарь и Хатаевич. Их смерть не дала возможности их наказать, но их преступление является юридически доказанным фактом, приговором всей коммунистической системе», - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины».

Он подчеркнул, что история справедливо ставит все точки над «і». «Вопреки «сталиным», Украина стала независимым государством. Коммунизм проиграл. Так же проиграет нынешний режим. Потому что память о миллионах безвинных жертв Голодомора-Геноцида не позволит украинцам вернуться в концлагерь», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.