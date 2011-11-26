Кличко просит ЕНП внимательно наблюдать за выборами в Украине

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО попросил президента европейских «народников» Вильфреда МАРТЕНСА посодействовать мониторингу парламентских выборов в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом В.КЛИЧКО заявил сегодня во время встречи с председателем Европейской народной партии.

«Необходимо как можно раньше сформировать списки наблюдателей на выборах, чтобы они смогли получить все необходимые аккредитации», - сказал В.КЛИЧКО.

Он отметил, что нынешний закон о выборах в том виде, в котором он был принят парламентом, является законом в интересах партии власти.

При этом В.КЛИЧКО отметил, что депутаты принимали закон с нарушением регламента, а также ввели в него неконституционные нормы, в частности, о возможности выдвижения кандидатов одновременно по партийным спискам и в мажоритарных округах.

Президент Европейской народной партии, в свою очередь, также высказал свои предостережения относительно закона о выборах и его соответствии стандартам демократических выборов.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы партийного сотрудничества, в частности, между партией «УДАР» и Христианско-демократическим союзом Германии,