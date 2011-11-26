Депутат-регионал: «Галичина - нарост на теле Украины»

Народный депутат от Партии регионов Юрий БОЛДЫРЕВ считает, что Украина не может находиться в нынешнем составе и должна избавиться от Галичины.

Как сообщает «Украинская правда», об этом он заявил во время выступления на посольских вечерах посла Российской Федерации в Украине, посвященных 65-летию Нюрнбергского процесса в Киеве.

"Я убежден, что у моей страны нет будущего без преодоления последствий пакта Молотова-Риббентропа, так как в одних границах содержать Галичину и Донбасс, Галичину и Крым можно только силой", - заявил депутат.

По его словам, "УССР создали три кровавых диктатора – Ленин, потом Сталин, который присоединил весь запад, воспользовавшись правом силы, и Хрущев, для баланса этнического и ментального присоединив Крым".

"Эту страну можно удержать, только имея НКВД, МГБ, КГБ и КПСС. А сейчас, что мы можем предложить? Нашу родную Генпрокуратуру, что ли? Вот на каком основании удержатся все эти территории вместе?", – сказал Ю.БОЛДЫРЕВ .

"Поэтому я считаю, Украина станет устойчивой страной после того, как избавится либо от запада, либо от востока. Я за то, чтобы она избавилась от Галичины. Если убрать Галичину из моей страны и оставить настоящую Украину - с Донбассом и Крымом, это и будет первая Россия. А там будет Российская Федерация", – заявил "регионал ".

В конце выступления Ю.БОЛДЫРЕВ назвал Галичину «наростом на теле Украины».

Позже, в своем выступлении Петр ПОРОШЕНКО высказал возмущение заявлениями "регионала".

"Я вообще не понимаю, каким образом политик, представляющий правящую партию, выступает с такими заявлениями и при этом имеет шанс сидеть в парламенте и голосовать за партию, которая является лидирующей в моей стране! Для меня это абсурд. Если ты поэт, то сложи мандат и иди писать стихи", – заявил П.ПОРОШЕНКО.

Как известно, в ст. 2 Конституции Украины сказано, что «территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной».