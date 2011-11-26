Главу харьковских чернобыльцев исключат из Партии регионов

За учасиимеВ Харькове из-за участия в акциях протеста чернобыльцев из Партии Регионов исключат председателя городского комитета ветеранов Чернобыля Владимира ПРОСКУРИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте Харьковской областной организации Партии регионов со ссылкой на первого заместителя председателя областной парторганизации Елену ОЛЕШКО.

Она подчеркнула, что Харьковская областная организация Партии регионов «последовательно поддерживает общественные организации участников ликвидации аварии на ЧАЭС», понимает «сложность социальных проблем, в которых оказались чернобыльцы, и важность их срочного решения на высшем государственном уровне», однако не поддерживает открытое противостояние между общественным движением чернобыльцев и органами власти Харьковской области, «которое инициируется отдельными представителями этой организации».

«Действия нашего однопартийца Владимира ПРОСКУРИНА, председателя Харьковского городского комитета ветеранов Чернобыля дискредитирует не только саму идею общественного движения, но и демонстрирует поведение, порочащее имя члена Партии регионов», - сказала Е.ОЛЕШКО, комментируя пикетирование харьковскими чернобыльцами областного управления Пенсионного фонда Украины.

«В связи с этим руководство областной организации Партии регионов приняло решение о рассмотрении вопроса об исключении из рядов партии В.С.ПРОСКУРИНА на ближайшем заседании политсовета», - заявила Е.ОЛЕШКО.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 15 ноября около 300 представителей чернобыльских организаций зашли в помещение регионального управления Пенсионного фонда Украины с требованием выплатить им пенсии в размерах, предусмотренных законодательством и согласно решениям судов. Участники акции протеста заявили, что будут находиться в помещении ведомства, пока власти не выполнят их требований. Пикетирование управления ПФ в Харьковской области чернобыльцы продолжали в течение недели.