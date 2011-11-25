Рыбачук: закон о выборах - это аборт новой политики

Основатель инициативы "Новый гражданин" Олег Рыбачук считает, что принятый парламентом закон о выборах приведет к сохранению нынешней расстановки сил в Верховной Раде.

"И оппозиция, и власть практически договорились о том, что изменений ни те, ни другие не хотят", - сказал он в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким" на ТВі.

"Закон о новых выборах – это аборт возможностей родиться новому качеству политики" – заявил Рыбачук, сообщает пресс-служба ТВі.

Однако он убежден, что даже при этих условиях избирателям нужно идти на выборы.

"Надо идти на выборы, надо брать на себя ответственность и не просто присматриваться, а вычеркивать из списков тех людей, которые себя дискредитировали и говорят откровенную ложь", - сказал Рыбачук.

"Общество должно создать такие условия, при которых политики должны осознать, что один раз солгав, они второго шанса не будут иметь", - добавил он.

Украинская правда