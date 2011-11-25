Тимошенко на день рождения привезут мешок писем

Около 100 представителей Луганской области 27 ноября у стен Лукьяновского СИЗО поздравят экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО с днем роджения.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь луганского областного отделения «ВО «Батькивщина» Иван ОСОБОВ.

Он отметил, что на данный момент цель всех желающих поздравить Ю.ТИМОШЕНКО - спокойно доехать до Киева, избежав столкновений с милицией.

«Мы хотим нормально доехать, чтоб не было никаких преград со стороны МВД. Привезем целый мешок с письмами и открытками, адресованными Юлии Владимировне», - сказал И.ОСОБОВ.

Глава луганской областной организации партии Ирина ВЕРИГИНА подчеркнула, что со всех уголков области в приходят письма с поздравлениями в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.

«Жители Луганщины желают ей здоровья и стойкости в борьбе с режимом ЯНУКОВИЧА. Многие пишут стихи в ее честь. Также большинство писем заканчиваются строками молитвы за лидера оппозиции», - отметила И.ВЕРИГИНА.

Она подчеркнула, что луганская «Батькивщина» призывает всех желающих присоединиться и поздравить Ю.ТИМОШЕНКО под Лукьяновским СИЗО, где в воскресенье с 14.00 до 17.00 будет проходить концерт и митинг в ее поддержку.

«Я обращаюсь ко всем жителям области: если у вас есть желание поздравить Юлию ТИМОШЕНКО и нет возможности поехать в Киев, вы можете передать ей открытку, свои пожелания через офисы партии и палатки «Батькивщины», которые уже установлены во многих городах Луганской области», - сказала И.ВЕРИГИНА.