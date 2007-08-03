Республиканская партия объединится с ПР

Республиканская партия Украины объединится с Партией регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе РПУ, сегодня в Киеве состоялся IV съезд Республиканской партии Украины, который принял соответствующее решение.

Делегаты съезда рекомендовали членам Республиканской партии Украины на внеочередных выборах поддержать предвыборную программу и избирательный список Партии регионов.

“Условия, в которых украинский политикум входит в избирательную кампанию, являются чрезвычайно жесткими. Во-первых, как свидетельствуют все, без исключения, социологические опросы, украинский избиратель готов поддержать только те политические силы, которые имеют парламентское представительство. Во-вторых, украинское общество остается настроенным на двуполярное противостояние”, – отметил в своем выступлении на съезде председатель РПУ, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

Согласно поданному заявлению, IV съезд Республиканской партии Украины удовлетворил заявление Ю.БОЙКО о сложении полномочий председателя РПУ. В соответствии с уставом партии, текущее руководство Республиканской партией возложено на Президиум ее Политсовета.

Съезд поручил Президиуму Политсовета РПУ начать процесс объединения с Партией регионов.

“Политическое противостояние в украинском обществе требует от ответственных политиков прекратить распылять усилия, вместо этого сосредоточившись на политической консолидации на благо украинского государства, – отметил Ю.БОЙКО. – Объединение усилий с нашими ближайшими политическими единомышленниками из Партии регионов полностью отвечает этой стратегической потребности, которую испытывает украинское общество”.