Геннадий Москаль: коррупция сейчас вдвое выше, чем при Кучме

Бывший представитель Президента в Крыму, экс-заместитель министра внутренних дел Геннадий МОСКАЛЬ, который баллотируется в народные депутаты в избирательном списке блока “Наша Украина - Народная самооборона”, в новом парламенте будет заниматься борьбой с коррупцией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам.

«Я буду заниматься тем, что мне ближе и в чем я хорошо разбираюсь: это правоохранительная система, борьба с коррупцией, изменение законодательства в этой сфере», – сказал Г.МОСКАЛЬ.

По словам Г.МОСКАЛЯ, нынешнее антикоррупционное законодательство фактически не действует. Взяточников привлекают к административной ответственности, штрафуя максимум на 250 гривен и даже не увольняя с работы, тогда как в этой сфере следует брать пример с высокоразвитых стран, убежден Г.МОСКАЛЬ.

Г.МОСКАЛЬ отметил, что антикоррупционные меры следует принимать во всех без исключения отраслях. «Нужно внести изменения и в закон о государственной службе, и разработать целый пакет антикоррупционных изменений к административному, уголовному, экономическому законодательству», – считает он.

Например, убежден он, нужно принять закон о налогообложении собственности. «Не может такого быть, что человек имеет старый “Запорожец” и платит налог как владелец транспортных средств, а тот, кто имеет яхту или самолет, не платит ничего», – сказал Г.МОСКАЛЬ.

Он также напомнил, что во времена, когда МВД возглавлял Ю.ЛУЦЕНКО, борьба с коррупцией в учебных заведениях, медицине, госучреждениях достигла определенных успехов. «Сегодня это все размыто, все вернулось на свои места и еще удвоилось по сравнению с тем, что было до Помаранчевой революции», – сказал Г.МОСКАЛЬ.