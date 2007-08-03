Как поделить каждую избирательную комиссию между пятью политсилами

Центральная избирательная комиссия определила количественный состав представителей парламентских фракций, которые будут включаться в состав окружных избирательных комиссий. За соответствующее решение проголосовали 12 членов ЦИК, 3 – воздержались.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с принятым решением, Партия регионов, СПУ, КПУ будут подавать по 3 представителя в окружные избирательные комиссии, а депутатские фракции «Наша Украина» и БЮТ – по 4-5 представителей, в зависимости от парного или непарного номера участка.

Как отметил заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА, таким образом, количество представителей от коалиции и оппозиции в окружных избирательных комиссиях будет одинаковым.

Кроме того, ЦИК определила количество кандидатур, которые включаются в состав участковых избирательных комиссий по предоставлению каждой из депутатских фракций, созданных в текущем созыве ВР. В частности, в состав малых участков будут включены по 2 представителя, средних – по 3, больших – по 4 представителя.

Также ЦИК принял решение, что кандидаты в народные депутаты от политических сил должны предоставить в комиссию 4 цветные фотографии размером 4х6 см, а 5 кандидатов, фотографии которых будут размещены на избирательных плакатах, должны подать 2 цветные фотографии размером 9х13 см и файлы с этими фотографиями.

Кроме того, комиссия приняла форму вопросов МИД относительно кандидатур от депутатской фракции, которая была образована в ВР текущего созыва, для включения их в соответствии с составом окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов, участковых избирательных комиссий обычных и зарубежных избирательных участков по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов 30 сентября 2007 года.

Также ЦИК принял образцы и описания печатей, вывесок окружной и участковых избирательных комиссий по внеочередным выборам народных депутатов 30 сентября 2007 года и штампа с надписью «ВИБУВ».