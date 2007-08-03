Богословская устроится под крылом Януковича

5 представителей партии «Віче» будут включены в избирательный список Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила лидер партии Инна БОГОСЛОВСКАЯ в начале Х съезда «Віче».

И.БОГОСЛОВСКАЯ сообщила, что вчера на заседании политсовета партии было решено, что «Віче» нецелесообразно самостоятельно принимать участие в выборах.

Она отметила, что еще в октябре прошлого года Партия регионов сделала «Віче» предложение совместно работать на развитие страны.

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, эти две партии имеют много общего в экономической политике, имеют общие взгляды на развитие образования, социальной сферы и другие отрасли.

По мнению И.БОГОСЛОВСКОЙ, вхождение членов «Віче» в избирательный список Партии регионов позволит максимально полно реализовать «План развития страны», разработанный партией «Віче» к парламентским выборам 2006 года.

Она заметила, что для участия в выборах по списку Партии регионов представители «Віче» “сложат свои партийные полномочия”.

И.БОГОСЛОВСКАЯ сообщила, что согласно договоренностям, в список Партии регионов предлагается 5 представителей «Віче» включительно с ней самой.

Она отметила, что три из них будут иметь места в проходной части списка, а двое - в так называемом депутатском резерве.

И.БОГОСЛОВСКАЯ объяснила, что в связи с участием пяти главных представителей «Віче» в выборах по списку другой партии, сегодняшний съезд вместо них изберет новых членов политсовета партии, а также переизберет председателя партии.

И.БОГОСЛОВСКАЯ добавила, что на эту должность предлагается кандидатура председателя общественного объединения “Віче України” Игоря ДИДКОВСКОГО.