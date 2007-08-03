Ющенко берет выборы на карандаш

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен взять под особый контроль вопрос организации и проведения внеочередных выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила представитель Президента в Конституционном Суде и Центризбиркоме Марина СТАВНИЙЧУК.

«Президент Украины с начала и до завершения избирательного процесса все вопросы, связанные с организацией и проведением внеочередных выборов, будет держать на своем особом контроле», - заверила М.СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, Президент одобрительно и положительно оценивает начало избирательной гонки.

Кроме того, М.СТАВНИЙЧУК отметила, что во время вчерашнего заседания ЦИК были приняты решения, которые «де-факто и де-юре начали кампанию».

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что избирательную кампанию начали также те политические силы, которые фактически были несогласны с проведением внеочередных выборов. «И это, бесспорно, радует», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она также сообщила, что сегодня в Секретариате Президента состоялось совещание с руководителями регионов по вопросам материально-технического обеспечения деятельности окружных избирательных комиссий. Кроме того, по словам М.СТАВНИЙЧУК, со следующей недели работники Секретариата посетят регионы, чтобы на местах проверить выполнение мероприятий для обеспечения работы ОИК.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 августа, в Украине официально стартовала избирательная кампания по досрочным парламентским выборам 30 сентября.