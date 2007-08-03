Литвин создал свой микроблок

Народная партия подписала с Трудовой партией Украины соглашение о создании избирательного блока «Блок Литвина».

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали лидеры партий Владимир ЛИТВИН и Михаил СИРОТА. Лидером блока избран В.ЛИТВИН. Все документы о создании блока будут переданы сегодня в ЦИК.

В.ЛИТВИН отметил, что членам партий нужно сделать все возможное для того, чтобы с 1 октября иметь возможность реализовывать свои планы в Верховной Раде нового созыва.

«Я убежден, что Украина сегодня больна, симптомы и причины болезни очевидные, нужны коренные изменения, нужны политические силы, политики, которые не причастны к этой ситуации», - сказал В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что если ничего не менять, то в каждом украинском доме следует повесить лозунг «Терпи». В.ЛИТВИН заверил, что приложит все усилия, чтобы достучаться до избирателей и донести до них свое виденье развития страны.

В свою очередь, М.СИРОТА отметил, что формирование блока Народной и Трудовой партий является вполне логичным, поскольку идеологические и программные принципы этих политических сил схожи. Кроме того, у лидеров партий существует общее виденье выхода из ситуации, которая сложилась в стране. «Необходима четкая стратегия развития нашего государства - на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу», - подчеркнул он.

По словам В.ЛИТВИНА, сегодня обществу навязывается тезис о продолжении политической реформы или принятии новой Конституции, “несмотря на то, что этот вопрос стоит в третьем десятке проблем, волнующих украинцев”. В.ЛИТВИН убежден, что М.СИРОТА является одним из лучших специалистов по конституционному праву.

В.ЛИТВИН также заверил, что первые 50 мест в списке блока будут занимать люди, которые представляют разные регионы Украины. «ВР не может и не должна представлять интересы исключительно города Киева», - сказал В.ЛИТВИН.