Ефремов видит связь между ценой на газ и выборами в России

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что Кабинет министров успешно закончит переговоры с Россией о цене на газ, и власть увеличит расходы на социальную сферу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в парламенте.

«В зависимости от результатов этих переговоров и от цены на газ, мы сможем в конечном результате скорректировать некоторые моменты в государственном бюджете», - отметил А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, если правительству удастся получить «справедливую» цену на газ, то тогда власть в состоянии будет решить социальные вопросы.

Отвечая на вопрос журналистов, когда парламент все-таки может принять госбюджет на 2012 год, А.ЕФРЕМОВ сказал, что в течение четырех дней после достижения договоренностей с РФ о цене на газ правительство подаст проект бюджета в парламент, и ВР сможет принять его «в целом, потому что проект отработан достаточно».

В то же время, по словам А.ЕФРЕМОВА, неизвестно когда будет достигнута договоренность. Он напомнил, что в РФ в ближайшее время состоятся парламентские выборы, и это «не может не откладывать отпечаток на принятие данного решения».

Говоря о работе парламента, А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что до нового года остается две пленарные недели, и депутаты должны принять еще 53 закона, которые предусматривают реформирование в экономике. По его словам, перед парламентом «стоят большие задачи». Он считает, что если ВР парламент их решит, то «тогда работа будет выполнена». По словам А.ЕФРЕМОВА, в парламенте «все время улучшается и улучшается дисциплина и отношение, и результат работы».

Как сообщал УНИАН, 14 ноября председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявил, что перенесение принятия госбюджета в окончательном варианте связано с тем, что правительство проводит переговоры с Российской Федерацией о цене на газ.

По словам В.ЛИТВИНА, закон о госбюджете на следующий год будет принят сразу после того как станет известна цена на газ.