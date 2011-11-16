В Хмельницком сегодня протестовали 4 тысячи человек

Сегодня в межрегиональном митинге Всеукраинской акции «Вперед!» на Майдане Незалежности в Хмельницкой, под стенами областного совета, приняли участие более 4 тысяч человек.

Об этом УНИАН сообщили организаторы акции.

Выступая на митинге, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что на митинг собрались самые сильные и самые смелые люди, которые не боятся выражать свое недовольство власти.

«Здесь собрались те, кто не боится сказать власти «Стоп!», заявить о том, что мы есть, мы живые и не поддаемся ни на какие политические провокации. Сегодня именно на ваших плечах лежит вся ответственность и весь груз экономической ситуации, сложившейся в Украине. Сегодня именно от вашей поддержки зависит будущее Украины. Либо мы будем молчать и слушать ложь чиновников, либо мы заявим на всю страну, что мы сильные и мы – победим», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она напомнила, что 1 декабря состоится общенациональная забастовка «Переучет власти» («Переоблік влади»), которая должна продемонстрировать, на что способны граждане.

«Мы добьемся перезагрузки власти, проведем ей переучет. Мы не позволим, чтобы людей сегодня делали нищими и зависимыми. 20 лет назад 1 декабря состоялся Всеукраинский референдум, на котором граждане Украины выбрали независимость. 1 декабря этого года мы должны заявить власти, всему миру, что мы не согласны с тем, что происходит в стране. Наступило время выбирать – либо ты борешься с этой властью, либо ты с ней сотрудничаешь и готов умирать тихо, молча и в полной нищете», – отметила она.

В свою очередь, начальник штаба Всеукраинской акции «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ подчеркнул, что в результате митингов протеста по всей стране произойдет становление гражданского общества.

«Мы должны перестать доверять нынешней власти, мы должны контролировать любую власть. Нам 20 лет разные политики показывали свои программы, в которых они обещали светлую жизнь. Мы не верим никому: ни тем, кто были, ни тем, кто собирается пробраться во власть. Мы говорим, политикам, что, как представители гражданского общества, будем вас контролировать и не позволим издеваться над Украиной и нашим народом», – заявил А.ПАНАЭТОВ.

Как отметили организаторы акции, мирному ходу митинга попробовали помешать специально завезенные на площадь сторонники Партии регионов. Они выгрузились из автобусов и начали скандировать лозунги в поддержку губернатора Василия ЯДУХИ и Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, пытаясь спровоцировать противостояние с участниками акции протеста. Ситуацию спасли представители правоохранительных органов, которые оттеснили сторонников власти под стены здания облгосадминистрации и не позволили разгореться конфликту, отметили организаторы акции «Вперед!».