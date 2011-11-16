У Путина намекают, что Украина поспешила сказать «гоп»

В правительстве России считают преждевременным говорить о достижении договоренностей с Украиной по цене на российский газ до подписания соответствующих документов.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий ПЕСКОВ, передает РИА "Новости".

«Мы исходим из того, что переговоры продолжаются. Договоренности ознаменуются подписанием документов. Пока этого не сделано, преждевременно комментировать», - сказал Д.ПЕСКОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 ноября, источник в правительстве Украины сообщил журналистам, что Украина и Россия договорились о новой цене на газ, и подписание соответствующих документов о фиксации этой цены ожидается в ближайшие дни.

«Есть договоренность о новой цене. В ближайшие дни ожидается подписание соответствующих документов», - сказал источник.

При этом собеседник отметил, что до подписания планируется решить ряд технических вопросов в контексте проведения переговоров.

В то же время, официальный представить «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил УНИАН, что дата подписания новых документов по газу с Украиной пока не определена.

«Нет пока никаких дат», - сказал он.

При этом С.КУПРИЯНОВ не подтвердил, но и не опровергнул информацию о том, что Украина и Россия договорились о цене на газ.

10 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина и Россия перешли к техническому оформлению газовых договоренностей.

9 ноября в Киеве в рамках переговоров с Украиной по вопросам сотрудничества в газовой сфере состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

По результатам встречи «Газпромом» было отмечено, что переговорный процесс ведется интенсивно и к настоящему моменту рассмотрен большой перечень сложных вопросов.