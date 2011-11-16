Оргкомитет «Вперед!» обсудил план общенациональной забастовки

В Киеве состоялось заседание оргкомитета Всеукраинской гражданской акции «Вперед!» по подготовке к учредительному съезду новой общественной организации, сообщили УНИАН в оргкомитете акции.

По словам областных координаторов «Вперед!», в регионах растет активность предпринимателей, которые понимают, что пришло время самоорганизации и объединения малого бизнеса. Учитывая эти настроения, оргкомитет Всеукраинской гражданской акции «Вперед!» принял решение провести в ноябре учредительный съезд новой общественной организации «Всеукраинское движение «Вперед!». Делегатами съезда станут областные координаторы «Вперед!» и представители общественных организаций, поддерживающих акцию.

Также на заседании оргкомитета обсудили детальный план проведения общенациональной застовки предпринимателей «Переучет власти», намеченной на 1 декабря. Решено начать акцию в 12.00 в первый день зимы, когда все предприниматели, участвующие в стачке вывесят таблички «ПЕРЕУЧЕТ». Ожидается, что в стачке примут участие более 250-ти общественных организаций и миллионы предпринимателей по всей стране. Также в этот день в Киеве и регионах пройдут «АвтоМайданы». Сотни автомобилей съедутся в столицу и проедут с символикой «Вперед» по улицам Киева.

По мнению председателя Народной коллегии Всеукраинской акции «Вперед!» Наталии КОРОЛЕВСКОЙ, масштабная акция предпринимателей должна показать, что терпение самой активной части общества уже на пределе. «Всеукраинская стачка «Переучет власти» – это тревожный сигнал для правительства со стороны тех, кто платит налоги, кто наполняет бюджет страны. Своей акцией мы напомним власти, что развитие малого бизнеса – это не столько экономическая, сколько социальная проблема. За каждым предпринимателем стоят семьи, которые он кормит, не требуя ничего от государства, кроме как дать возможность спокойно работать и платить разумные налоги. Правительство должно понять – нельзя доводить страну до состояния социального бунта», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, забастовка 1 декабря является продолжением акций протеста «Вперед!» против антисоциальной политики власти. Так, 3 ноября с. г. предприниматели провели многотысячный митинг протеста перед Верховной Радой с требованием ее самороспуска. Возмущение людей дела вызвало принятие народными депутатами законопроекта об упрощенной системе налогообложения (№8521), без учета требований предпринимателей. По их мнению, вступление в силу этого закона будет означать уничтожение малого и среднего бизнеса в стране.