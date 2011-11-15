Телеканалу «Рада» предлагают просветить украинцев по НАТО и ЕС

Председатель Подкомитета по вопросам информационного обеспечения интеграционных процессов Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Ирина ГЕРАЩЕНКО убеждена, что на парламентском телеканале «Рада» должны транслироваться информационные и просветительские программы, посвященные теме евроинтеграции Украины и сотрудничества с НАТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе И.ГЕРАЩЕНКО, об этом она сказала сегодня во время комитетских слушаний «Оценка выполнения Годовой национальной программы сотрудничества (ГНП) Украина-НАТО на 2011 год: достижения и недостатки».

«Верховная Рада Украины должна быть больше вовлечена в кампанию информирования населения о евроинтеграции и сотрудничестве с Альянсом. Не рационально использовать телеканал «Рада» исключительно для пространных интервью депутатов, вместо этого, может быть намного больше пользы, если парламентский канал будет давать обществу больше информации относительно понимания процессов евроинтеграции и сотрудничества с Альянсом. От этого имидж всей Верховной Рады только выигрывает», - отметила депутат

И.ГЕРАЩЕНКО и председатель ВР Комитета по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК предложили в новосозданном Европейском центре информационной поддержки («Инфоцентр») при Верховной Раде Украины проводить постоянные учебные семинары для журналистов относительно освещения международной тематики, в частности, темы евроинтеграции и сотрудничества с НАТО. Особенно важной такая инициатива является для региональных масс-медиа, убеждены депутаты.

И.ГЕРАЩЕНКО считает позитивным тот факт, что в украинских СМИ уменьшилось количество негативной и агрессивной информации в отношении НАТО.

При этом она отметила, что информация о Североатлантическом альянсе в медиа сегодня в дефиците. «У некоторых украинцев остается средневековое представление об этих международных структурах, есть нехватка реальной информации о программах сотрудничества и соглашениях, которые определяют диалог между Украиной и европейскими организациями», - отметила депутат. В качестве примера она напомнила о важных для борьбы с терроризмом совместных антитеррористических учениях СБУ и НАТО, которые прошли в сентябре в Донецке и которым медиа посвятили недостаточно информации.

И.ГЕРАЩЕНКО также считает, что более прозрачной должна быть информация о сотрудничестве органов власти с Евросоюзом и НАТО, а также о выполнении Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО на 2011 год и Государственной целевой программы информирования общественности по вопросам европейской интеграции Украины на 2008-2011 годы.

Она отметила, что сегодня отсутствует информация, как выполняются эти программы, и выступила с предложением подать депутатские запросы в Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины по поводу использования денег, выделенных из бюджета на указанные программы.