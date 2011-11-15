Студенты побывали в роли губернатора

Лидеры студенческого самоуправления высших учебных заведений Киевской области накануне Дня студента приняли участие в акции «День с губернатором» в Киевской облгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, студенты имели возможность на протяжении дня «побыть» в роли губернатора, ознакомиться с обычным днем чиновника, его ежедневными делами.

Так, уже в восемь утра студенты присутствовали на аппаратном совещании с заместителями председателя и руководителями структурных подразделений облгосадминистрации. Потом – многочисленные встречи, поездки и другие повседневные дела. В частности, студенты присутствовали во время награждения представителей СМИ по случаю «Дня работника радио, телевидения и связи», на прямой телефонной линии председателя облгосадминистрации с жителями Киевской области, совещаниях с руководителями правоохранительных органов, руководителями управлений администрации, приеме граждан. Также вместе с губернатором они побывали на комбинате «Тепличный» в Броварах и на Бориспольском автозаводе «Эталон».

По мнению председателя Киевской облгосадминистрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА, такие акции полезны для молодых людей, потому что они перенимают опыт. «Надеюсь, что это им поможет сориентироваться в жизни, понять, насколько ответственна работа чиновника. Ведь это не только разъезжать на автомобиле и радоваться, что тебя встречают, а нужно принимать определенные решения по тем или другим задачам, и за которые, главное, нужно нести ответственность», – отметил он.

Подводя итоги акции, председатель КОГА выслушал предложения лидеров студенческого самоуправления, дал поручение изучить заявленные ими проблемы, в частности, об обеспечении общежитиями и улучшении условий проживания в них, обмене опыта с другими вузами, перспективах трудоустройства.

Приветствуя же молодежь Киевской области с Днем студента, А.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что по случаю их праздника подписал распоряжение о 50-процентной скидке на проезд в городском транспорте Киевской области 17 ноября всем студентам, о чем его попросили лидеры студенческого самоуправления.